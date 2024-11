I presepi delle scuole di Milazzo in mostra. L’iniziativa di E20Divini all’ex Ritrovo Diana

I presepi delle scuole di Milazzo in mostra. L’iniziativa di E20Divini all’ex Ritrovo Diana

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025, i locali storici dell’ex Ritrovo Diana ospiteranno una ricca esposizione di presepi realizzati dalle scuole del comprensorio, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori della città.

Un’iniziativa quella promossa dalla società E20Divini, che vuole unire tradizione, creatività e spirito comunitario, celebrando non solo la bellezza dell’arte presepiale, ma anche il talento e l’impegno degli studenti, coinvolgendo l’intera cittadinanza in un’esperienza unica.

L’ingresso alla mostra sarà gratuito e ogni visitatore avrà la possibilità di diventare protagonista, esprimendo il proprio giudizio. All’ingresso, infatti, sarà consegnato un biglietto per votare il presepe preferito, dando vita a una premiazione finale che vedrà al centro proprio la voce dei cittadini.

«La Mostra Permanente di Presepi è molto più di un’esposizione – dice Verdiana Venuto Amministratrice delegata della Società E20Divini – È un’occasione per riscoprire il calore delle tradizioni natalizie, per valorizzare il lavoro creativo delle scuole e per regalare alla comunità un momento di condivisione e bellezza.”

Ad essere coinvolta nel progetto l’Assessore Lydia Russo. “I presepi, che spaziano tra interpretazioni classiche e proposte innovative, rappresentano l’essenza del Natale e riflettono la varietà di stili e sensibilità dei ragazzi coinvolti. La mostra offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi in un viaggio tra arte, tradizione e fantasia, riscoprendo il valore del presepe come simbolo di unità e spiritualità”.

La premiazione finale, che si terrà il 6 gennaio, sarà il culmine di questo percorso, con un riconoscimento speciale per i presepi più votati dalla giuria popolare.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin