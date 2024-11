Comprensivo Secondo di Milazzo, l’iniziativa “L’amore non fa male” del 25 novembre

Comprensivo Secondo di Milazzo, l’iniziativa “L’amore non fa male” del 25 novembre

Il 25 novembre , giornata internazionale contro la violenza sulla donna, l’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo ha organizzato una manifestazione dal titolo “L’amore non fa male”. Maratona di donne iniziata con due importanti convegni ai plessi Garibaldi e Rizzo. Una giornata ricca di eventi ed incontri con donne importanti che hanno offerto spunti di riflessione ed opportunità di condivisione di idee.

Il filo conduttore è stato l’impegno di lanciare un messaggio forte alle donne ed agli uomini di domani, un messaggio positivo di determinazione, emancipazione e rispetto verso sè stesse. La mattinata ha avuto come protagoniste Lara Gitto economista sanitaria, docente di Economia Politica, presidente della commissione scientifica ed economica dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), Debora Presti docente di Geofisica e coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Geophysical Sciences for Seismic Risk presso l’università di Messina e Vittoria Lombardo citopatologo e storico della medicina, che hanno dato un assaggio delle loro grandi competenze grazie alle quali si sono affermate nel mondo del lavoro.

Il pomeriggio il convegno è stato aperto a tutta la comunità scolastica e si è svolto presso l’auditorium della scuola media Garibaldi alla presenza di una numerosa platea.

Ha coinvolto gli alunni e i docenti in diverse performance ed ha visto la partecipazione di qualificate figure professionali che hanno affrontato da diversi punti di vista il delicato tema della violenza sulle donne. La psicologa Valentina Sabino, l’avvocato Adele Roselli, la scrittrice Nuccia Isgrò ed il capitano della Compagnia dei Carabinieri Alberto del Basso. Preziosissimi e delicati i loro interventi, graditi da una platea di famiglie attentissime. I ragazzi dei plessi Garibaldi e Rizzo, sono stati i veri protagonisti dell’evento, bravissimi ad affrontare la delicata tematica della violenza di genere attraverso utilizzo del linguaggio musicale grazie all’orchestra che ha suonato ThrumanSleeps, il tango, Dolce sentire (flauti), Scarborough fair, Flyme to the moon (chitarra) Ninna nanna (pianoforti).

I ragazzi si sono espressi attraverso il linguaggio espressivo con la toccante rappresentazione di Rhithm 0 della Abramovich , la recitazione delle poesie: Mi dicevano, Sorridi, Gitana, Sei bella, Senza te, Catene d’acciaio ed un debate sulla violenza, attraverso la focalizzazione femminile e maschile.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin