Diffondere la cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e promuovere la formazione in modo competente, professionale e innovativo.

Sono gli obiettivi che si pone “Meeting JOB sicurezza, formazione”, l’evento che avrà luogo nei giorni 5 e 6 dicembre a Milazzo, presso Palazzo D’Amico e il Teatro Trifiletti, organizzato dal gruppo Orientamento con il patrocinio del Comune di Milazzo, la collaborazione della Confederazione CIFA e dell’Ente Paritetico EPAR ed il contributo del Fondo Interprofessionale FonARCom.

Non un semplice convegno, ma un’occasione per approfondire con esperti del settore le più scottanti tematiche legate al mondo della sicurezza, favorendo il dialogo, lo scambio di conoscenze ed esperienze, in un clima di confronto sereno e costruttivo.

Giunto alla quarta edizione, il meeting si svolgerà con accesso gratuito e sarà rivolto ad aziende, pubbliche amministrazioni, tecnici HSE e Responsabili per la sicurezza, ai quali verranno offerti interessanti spunti in panel ad hoc, studiati per affrontare con serietà e competenza le delicate tematiche.

«La particolarità dell’evento di quest’anno – dichiara l’ingegnere Antonio Bruno fondatore e direttore del gruppo Orientamento – è rappresentata senza ombra di dubbio dallo spettacolo che avrà luogo presso il teatro Trifiletti venerdì sera, in cui affronteremo la tematica della sicurezza con un taglio diverso, alternando momenti di dibattito intenso e momenti di spettacolo, per un approccio comunicativo più semplice e diretto, ma altrettanto, anzi, ancor più efficace».

La serata evento che avrà luogo presso il teatro Trifiletti, dal titolo “È solo questione di cultura!” sarà presentata dalla conduttrice Monica Leofreddi e vedrà alternarsi sul palco numerose personalità del mondo delle istituzioni, delle imprese, ma anche dello spettacolo. Uno show che unisce il teatro, la musica, la comunicazione, capace di veicolare contenuti legati alla sicurezza sul lavoro e non più solo i numeri delle morti sul lavoro; in grado di favorire una riflessione non fine a sé stessa, ma generatrice di buone pratiche da applicare giornalmente.

Maggiori dettagli nel corso della conferenza stampa che avrà luogo lunedì 2 dicembre alle 10 a Palazzo D’Amico, Milazzo

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin