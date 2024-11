Grande soddisfazione del Vice segretario regionale di Forza Italia Giovani, Matteo Randazzo. Il presidente nazionale di Studenti per la Libertà, Paolo Lorelli, su proposta del Vice Segretario regionale Matteo Randazzo, ha nominato il milazzese Samuel Patti coordinatore dell’associazione forzista per l’Università degli studi di Messina.

“Sono entusiasta della nomina conferita – dichiara il neo coordinatore Patti – e della fiducia riposta in me da parte del nostro movimento. Da oggi lavoreremo per dare al nostro prestigioso ateneo un polo liberale che abbia a cuore le esigenze di noi studenti, e che lavori con la consapevolezza di star svolgendo un servizio fondamentale per l’esperienza universitaria”.

“Orgoglioso di aver contributo alla nascita di questa nuova realtà all’interno dell’ateneo di Messina – conclude il Vice Segretario Randazzo – Samuel è un ragazzo capace che saprà incarnare al meglio i nostri valori all’interno dell’Università”.

