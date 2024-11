Al via anche “Il Natale dei Gimmini”. I ragazzi della Gim, la Gioventù Minima Francescana milazzese, stanno allestendo proprio in questi giorni la mostra dei presepi in programma l’8 – 14 – 15-21-22 – 26 – 28 dicembre, 1 – 5 – 6 gennaio.



La mostra verrà allestita all’interno della sede della Gim che si trova nella piazza del Santuario di San Francesco di Paola Milazzo e potrà essere visitata dalle 19 alle 24.

All’esterno, invece, verrà allestito un piccolo mercatino di oggetti natalizi.



La Gim è la storica associazione cattolica composta da giovani e nata negli anni sessanta tra le mura del Santuario di San Francesco Da Paola. Adesso rinata grazie a un gruppo di giovanissimi fedeli e presieduta da Emanuel Piraino.

LEGGI ANCHE: https://www.oggimilazzo.it/2024/07/02/santurario-di-san-francesco-torna-a-battere-il-cuore-della-gioventu-minima-grazie-a-22-ragazzi/





Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin