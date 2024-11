Svincolati Milazzo – Bioverde Pallacanestro Antoniana 93-67. Parziali: 19-11 48-26 66-50. La Svincolati Milazzo dopo la splendida vittoria nel derby a Barcellona prosegue la striscia positiva battendo al Pala Milone anche la Pallacanestro Antoniana con un +26 finale. Successo che conferma i ragazzi di Coach Priulla al secondo posto in classifica al termine del girone di andata della prima fase del campionato di Serie B Interregionale La Pallacanestro Antoniana parte forte realizzando un parziale di 5-0 con Chirico e Bolis. Scredi sblocca il tabellino per i locali, Lalic lo emula e la Svincolati passa avanti, +1 a 6’31 dalla prima sirena. I campani rimettono il muso avanti ma è ancora il duo Scredi – Lalic a portare la compagine di casa sul +4,13-9.

L’ Antoniana non demorde, risponde ai siciliani ma due bombe consecutive di Giambò e Lalic chiudono il periodo sul 19-11 in favore dei mamertini. Il secondo quarto si apre con quattro punti consecutivi di Giannullo per il +10 Milazzo. Festinese in evidenza realizza per il – 6 a 6’25 dal riposo lungo. Si accende Rimsa, Quarta colpisce da oltre l’arco ed un gioco da quattro punti di Scredi lanciano la Svincolati sul +15, 34-19. Coach Priulla manda in campo Malual che risponde subito presente. Il giovane classe 2006 realizza cinque punti consecutivi ed i biancoblù vanno sul +20. Coach Festinese è obbligato a chiamare timeout ma al rientro la musica non cambia e con Scredi sugli scudi giunge la seconda sirena sul punteggio di 48-26 per i Milazzesi.

La terza frazione registra subito la bomba di Festinese per il – 19 degli ospiti. La Svincolati però continua ad avere in mano la partita e con Lalic ed una tripla di Giambò va sul +26 dopo due minuti. Capitan Bolletta si sblocca, Scredi sale in cattedra e la Pallacanestro Antoniana affossa sul – 31 a 3’50 dalla terza sirena. Nel momento piu buio degli ospiti arriva la loro reazione d’orgoglio. Il trio Festinese-Vranjes-Bolis si carica la squadra sulle spalle, la Svincolati sembra staccare la spina ed i campani accorciano sul – 16 alla fine del periodo, 66-50. Si torna in campo per gli ultimi dieci minuti e dopo la sfuriata di Coach Priulla, non contento del parziale subito, Milazzo torna all’antico. Lalic va a segno con tre liberi consecutivi e dopo due bombe di Quarta e Scredi la Svincolati chiude definitivamente i giochi, +24 a 7’10 dalla sirena. I minuti finali vedono i locali in totale controllo e Rimsa rimpinguare il proprio bottino. La compagine del presidente Giambò vince con il punteggio finale di 93-67 per la gioia dei propri sostenitori.

Svincolati Milazzo: Salvatico, Malual 9 Quarta 12 Giambò 8 Lalic 19 Bolletta 4 Rimsa 12 Clement, Giannullo 4 Comin ne Jasarevic, Scredi 25 All. Priulla / Ass. Ferlisi /2°Ass.MarisiBioverde

Pallacanestro Antoniana: Imperatore ne Chirico 8 Bolis 15 Cascone, Bisceglie 6 Fiorillo 3 Ruggiero ne Guaita, Malafronte, Vranjes 12 Festinese 23 Coach Festinese /Ass. Farese

Arbitri: Filesi-Catania

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin