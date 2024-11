La filosofia del loro viaggio per il pianeta: «Nel nostro piccolo vogliamo mostrare che vivere in modo più semplice, consumando meno risorse, è possibile. Ci piacerebbe che chi ci vede potesse prendere coscienza che il cambiamento è possibile e dipende da ciascuno di noi. Riscopriamo la lentezza, il pianeta è meraviglioso e fragile, dobbiamo averne cura».

La carrozza ovviamente non passa inosservata. In qualsiasi città sono stati Kristen e Pierangelo hanno attirato l’attenzione della stampa locale.

La loro casa è una carrozza trainata da due cavalli bretoni, a bordo tre galline, sei pulcini e un cane. Per scaldarsi una stufa a legna. Per l’energia i pannelli solari.

Kristen e Pierangelo sono arrivati a Milazzo. Si tratta di una coppia francese che nel 2019 ha deciso di cambiare vita e di viaggiare per il mondo all’insegna della libertà attraverso un insolito mezzo trainato da due cavalli. Da qualche settimana sono in Sicilia. L’isola, fin da subito, è stato il loro obiettivo primario.

