Nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, oggi 25 novembre giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Milazzo sono stati presenti al Parco Corolla nel punto informativo e di contatto con la cittadinanza. Un’occasione per dialogare sull’importante tematica della violenza sulle donne.

In occasione della ricorrenza, infatti, a Messina ed in ciascun comune sede di Commissariato di Pubblica Sicurezza, sono state organizzate dalla Questura iniziative insiene ad associazioni e centri anti-violenza presenti sul territorio.

A Messina, oltre al punto informativo realizzato in piazza Cairoli, dove era presente personale della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario Provinciale e degli altri uffici della Questura, sono stati altresì predisposti un punto informativo nell’atrio della Stazione Centrale, presieduto da personale della locale Sezione della Polizia Ferroviaria, ed un punto informativo presso il Molo Rizzo, terminal degli aliscafi, presieduto da personale del locale Ufficio Polizia di Frontiera Marittima.

Presso ciascun punto informativo è stata distribuita l’ultima edizione della brochure “Questo non è amore” e sono stati indicati i contatti utili per prevenire e contrastare ogni forma di violenza. Con il personale della Polizia di Stato impegnato in questa importante attività di prossimità, si è parlato di “fattori di rischio” e di “vulnerabilità”, informando le donne su come difendersi e chiedere aiuto, superando la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare episodi della propria vita privata e, soprattutto, il timore di rimanere sole.



