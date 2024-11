Scontro tra tifosi del Milazzo e del Vittoria. Ferito un poliziotto e una ragazza in ospedale

Scontro tra tifosi del Milazzo e del Vittoria. Ferito un poliziotto e una ragazza in ospedale

Una giornata di sport trasformata in violenza. Con un agente di Polizia ferito al piede e una ragazza portata in ospedale per una crisi di panico. Si sono vissuti momenti di forte tensione oggi a Vittoria dove la tifoseria della squadra di calcio del Milazzo e quella locale si sono scontrati pochi prima dell’inizio della partita del campionato di eccellenza (girone B) tra il Vittoria Calcio e il Milazzo davanti lo stadio comunale “Gianni Cosimo”.

Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato, intervenuta per separare i due gruppi, quando i milazzesi sono arrivati i tifosi della squadra avversaria nascosti dietro i cartelloni pubblicitari hanno cominciato a tirare pietre ed ad assalire fisicamente gli avversari nonostante accompagnati dalle forze dell’ordine.

Immediata la risposta dei milazzesi all’attacco. Una rissa che ha scatenando attimi di panico anche tra i passanti.

Bombe carta sono state buttate dall’esterno dentro il campo sempre dalla tifoseria locale quando già lo stadio era pieno di gente.

La partita terminata in pareggio con il risultato di 2-2 era particolarmente sentita con le due squadre appaiate in testa alla classifica.

