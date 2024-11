Santa Lucia del Mela, in scena domani la performance teatrale per parlare di femminicidio

SANTA LUCIA DEL MELA. Domani 25 novembre 2024, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella sala Santa Maria dell’Arco di Santa Lucia del Mela, alle 19, il Piccolo Teatro di Santa Lucia del Mela in collaborazione con la Biblioteca comunale “Elvira Sellerio” ha organizzato una serie di performance teatrali sul tema del femminicidio. Un’iniziativa programmata nell’ambito del progetto “Il cielo è di tutti”, progetto di lettura itinerante

Uno spettacolo che nasce dal desiderio di sensibilizzare la comunità sull’eliminazione della violenza sulle, donne (mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate) che non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, e che hanno pagato con la vita questa disubbidienza solo perché volevano essere se stesse.

