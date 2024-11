In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Consulta delle Donne di Milazzo, con il patrocinio del Comune, organizza il convegno dal titolo “Forme Invisibili di Violenza: Riconoscerle per Liberarsi”, che si terrà oggi domenica 24 novembre a Palazzo D’Amico dalle 17.

La violenza non sempre si manifesta con segni evidenti: troppo spesso si cela in dinamiche sottili e subdole, che distruggono l’identità e la libertà di chi le subisce. Questo convegno nasce con l’obiettivo di dare voce a tutte le forme di violenza invisibile – psicologica, verbale, economica e relazionale – e di fornire strumenti per riconoscerle e combatterle.

Un programma ricco di interventi autorevoli. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Milazzo, Pippo Midili, dell’Assessore alle Politiche Giovanili, della Famiglia e Parità di Genere, Franco Mario Coppolino, e della Presidente della Consulta delle Donne di Milazzo, Alessia Recupero.

A seguire, il dibattito vedrà protagonisti esperti qualificati che affronteranno il tema della violenza invisibile da prospettive diverse: Paola Petrelli, Psicoterapeuta Cognitivo-Interpersonale ed esperta in Sessuologia. Mariangela Alizzi, Psicologa Clinica, Lorena Calandi, Psicoterapeuta ad Approccio Strategico, Rosy Amadeo, Responsabile Territoriale AMI Barcellona PG.

A moderare il convegno sarà Erika Ristuccia, esperta in Marketing e Comunicazione Aziendale e Istituzionale, membro della Consulta delle Donne.Un evento per sensibilizzare e agire. Questo convegno rappresenta un’occasione unica per riflettere su un fenomeno spesso trascurato ma dalle gravi conseguenze. È un invito alla comunità a non voltarsi dall’altra parte, a essere consapevoli delle dinamiche di violenza invisibile e a unirsi per contrastarle.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Invitiamo la comunità a partecipare numerosa, affinché Milazzo possa essere esempio di solidarietà, consapevolezza e impegno nel prevenire e contrastare ogni forma di violenza. Non lasciamo che il silenzio continui a essere complice della violenza. Riconoscerla è il primo passo per liberarsi.

