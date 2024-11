Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, domani convegno a palazzo D’Amico

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’assessorato ai servizi sociali del Comune ha organizzato un momento di confronto, domani, 25 novembre, alle 16,30 a palazzo D’Amico.

Tema dell’incontro sarà “Istituzioni e società civile a tutela delle donne: sinergie, risorse e azioni di protezione”.

I lavori saranno coordinati dall’assessore ai servizi sociali, Natascia Fazzeri.

Dopo i saluti del sindaco Pippo Midili, interverranno Simona Milio, senior director in politiche pubbliche della ICF, consulente della commissione europea; il sostituto procuratore di Barcellona, Veronica De Toni, il vicequestore della Polizia di Stato di Milazzo, Lara La Rosa, la vicepresidente nazionale di “Cammino”, Maria Rita Ielasi, l’assistente sociale del Comune di Milazzo, Carmela Procopio e il responsabile dell’ufficio Piano del Distretto socio-sanitario 27, Filippo Santoro.

