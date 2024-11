C’e tempo fino al 12 dicembre per aderire al concordato preventivo biennale: il Governo ha riaperto i termini col decreto-legge 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre scorso. Dello strumento ne parlai già in un altro articolo di questa rubrica definendolo in modo colorito “suicidio fiscale”, adesso voglio soffermarmi ulteriormente sul dilemma: “ma che convenienza ha lo Stato a darmi la possibilità di pagare meno?” e per giunta a riaprire i termini dello strumento (non certo per le

chiassose proteste di una grossa parte di noi addetti ai lavori)?

Partiamo dalle agevolazioni introdotte negli ultimi anni, ad esempio il

– Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo, semplificando, veniva concesso un credito in favore delle spese sostenute dalle aziende in

attività di ricerca e sviluppo, cosa è successo dopo un po’ di tempo?

Accertamenti sulle imprese che avevano fruito delle agevolazioni e contestazioni….



– Superbonus 110%, “investite tutti sul 110, opportunità unica”, cosa è successo dopo lo sappiamo benissimo….



– Tax credit sulla formazione….di pochi giorni fa è la pubblicazione della check list dei controlli.



Questo è tutto quello che succede quando lo Stato ti porge la mano…. Ma al di là di queste provocazioni vorrei dare un contributo concreto all’interrogativo di molti: “aderire oppure no?”.



Salvacondotto sui controlli: i controlli sono fatti salvi tranne che non sussistano cause di decadenza. Le cause di decadenza sono

genericamente indicate quali situazioni

che incidano in modo significativo sulle condizioni che hanno portato all’accordo il fisco con il contribuente, ed è di tutta evidenza che esista una larga discrezionalità nello stabilire quali siano gli elementi significativi che portino alla decadenza del patto. Lo scenario pertanto (molto plausibile) è quello di subire un accertamento che non

sia basato sugli elementi relativi all’anno d’imposta oggetto del patto, bensì

sulla verifica delle condizioni di eventuale decadenza che nel frattempo siano

intervenute e che potrebbero essere (in modo discrezionale) contestate dall’Agenzia delle Entrate. Scovata la causa di decadenza, salterà l’accordo e gli anni oggetto dell’accordo verranno accertati nel merito. Descritto ciò, dire che non ci saranno gli accertamenti è una mezza verità!



Il concordato crea una generale “paralisi” nelle attività gestionali dell’impresa:



– non posso in alcun modo modificare l’attività svolta,



– non posso utilizzare strumenti fiscali importantissimi per un’adeguata pianificazione fiscali, incidendo sulle strutture giuridiche, quali ad esempio: conferimento di ditta individuale in srl, scissioni, conferimenti

di ramo d’azienda. Il concordato de facto reprime ogni vantaggioso strumento di

pianificazione fiscale precludendone l’applicazione e riportando l’imposizione

fiscale in un perimetro di “inconsapevole” scelta il contribuente, illudendolo con vantaggi fiscali e protezione dai controlli.

Il concordato non è uno strumento di lotta all’evasione, anzi tutt’altro, chi evade non ha alcuna intenzione di aderire, è bensi un abile meccanismo per fare copertura ai conti

pubblici. E l’amara verità è sottesa alla dichiarazione resa da un Viceministro

della repubblica che, sciorinati i numeri, ha proclamato che, attraverso il concordato “abbiamo portato fuori dal perimetro dell’evasione fiscale 160mila soggetti per farli rientrare in quello della legalità, un risultato straordinario, senza precedenti”. I precedenti li ho descritti in premessa, il risultato lo vedremo nei prossimi cinque anni.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin