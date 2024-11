La Procura della Repubblica indaga sulla morte di una donna di 56 anni residente a Merì avvenuta martedì scorso presso l’ospedale di Milazzo a seguito di un intervento chirurgico all’intestino. La donna era stata ricoverata, transitando dal Pronto Soccorso di Milazzo, nel reparto di chirurgia generale. La paziente, che non soffriva di particolari patologie, era stata sottoposta ad intervento e sembrava essersi ripresa ma successivamente, per cause da accertare, è sopravvenuto in decesso.

I difensori dei familiari gli avvocati Gaetano Pino e Carmelo Pino hanno chiesto l’immediato sequestro di tutte le cartelle cliniche e l’esame autoptico. Il Pm Dott.ssa De Toni, a seguito della denunzia contro ignoti, ha immediatamente disposto tutti gli accertamenti utili delegando i militari della Stazione dei Carabinieri di Milazzo comandati dal Lgt Antonino Gringeri di acquisire tutta la relativa documentazione medica disponendo con urgenza l’autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità mediche e nominando consulenti i medici legali dott Nello Grasso e la Dott.ssa Elvira Ventura Spagnolo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin