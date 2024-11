Un moschettone staccatosi dall’elevatore del parapendio. Potrebbe essere stato questo a causare la caduta a picco di Marcus Florian e sua figlia, precipitati ieri sull’impalcatura in metallo delle ex cupole di Milazzo mentre erano in volo.

Marcus Florian, bolzanino di 57 anni, era uno specialista del parapendio, con una grande esperienza alle spalle. In Alto Adige era molto noto proprio per i suoi lanci, per questo motivo è ancora più difficile comprendere cosa possa aver causato l’incidente. Perché, è evidente, qualcosa ieri è andato storto.

I due, il padre e la figlia di trenta anni, sono precipitati all’improvviso sul lungomare di Ponente da dove, sulla spiaggia, avevano preso il volo. A Milazzo dal Trentino Alto Adige erano arrivati per un periodo di riposo.

Lui, ferito ma non in gravi condizioni, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Fogliani dove, dopo un paio d’ore, è morto per arresto cardiaco.

La figlia, invece, le cui condizioni sono apparse subito molto piu gravi è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove adesso si trova in rianimazione in prognosi riservata. Intubata dai sanitari del 118 prima del trasporto in elisoccorso aveva profonde ferite alle gambe. L’impatto con l’impalcatura della vecchia struttura abbandonata ha infatti tranciato anche un piede.

Sulla vicenda sta indagando la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo guidata dal capitano Alberto Del Basso. Le modalità della caduta sono ancora da stabilire. I militari stanno ascoltando i testimoni e il racconto dei membri della comitiva che era in vacanza con loro nella Città del Capo.

Acquisiti già diversi video e foto. Padre e figlia, infatti, mentre volteggiavano trasportati dal vento sul mare non sono passati inosservati. In molti si sono soffermati a riprenderli con i cellulari. E tra le ipotesi di chi era presente e ha ripreso la caduta c’è proprio lo sgancio improvviso di uno dei due moschettoni che ha fatto precipitare nel vuoto l’uomo e la figlia, attaccata al seggiolino, senza nessun possibile controllo. Subito, però, è stata data la colpa alle forti raffiche di vento

Saranno le indagini dei Carabinieri a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

