Con il parapendio sulle ex cupole. Due persone precipitano al suolo durante il volo. L’incidente è avvenuto alle 13,30 sul lungomare di Ponente. Una donna e l’istruttore, padre (classe 67’) e figlia (classe 94’), sono stati trascinati dal forte vento fino a far perdere il controllo del parapendio.

La donna è ferita gravemente. A quanto pare durante l’impatto ha perso il piede che è stato tranciato durante la caduta. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso al Policlinico di Messina dopo essere stata intubata sull’ambulanza. L’uomo all’ospedale di Milazzo. Le persone non sono di Milazzo ma turisti provenienti dal Trentino Alto Adige ed in vacanza in Sicilia con un gruppo di amici.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la polizia locale. L’elisoccorso è arrivato da Catania. Ancora in corso di accertamento le modalità con le quali è avvenuto l’incidente.

I Carabinieri di Milazzo stanno ascoltando le dichiarazioni dei membri della comitiva dei due feriti.

IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO. I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi, poco dopo le ore 14, per un soccorso a due persone precipitate, padre e figlia, durante un parapendio, in un costone sulla riviera di ponente di Milazzo. La squadra, proveniente dal Distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo attrezzato, ha immediatamente prestato soccorso ai due, per fortuna non in pericolo di vita, constatando le condizioni comunque di seria entità. Dopo averli assicurati nelle barelle, sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato sul posto con due ambulanze, per le prime cure.

Il padre è stato trasportato all’ospedale di Milazzo con mezzo gommato mentre per la figlia, viste le gravi lesioni sul corpo, si è optato per elisoccorso del 118 per ricoverarla al policlinico di Messina. La squadra presente sul posto ha altresì avuto il compito di assistenza antincendio per l’atterraggio e il decollo del velivolo in arrivo.

