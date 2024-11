Incidente Parapendio, morto l’uomo precipitato sulle ex Cupole. Per arresto cardiaco

E’ deceduto per arresto cardiaco l’uomo che oggi è precipitato con il parapendio sul lungomare di Ponente. L’uomo Marcus Florian, 57 anni di Bolzano si trovava in vacanza a Milazzo con un gruppo di amici era stato ricoverato all’ospedale di Milazzo dove poche ore dopo si è aggravato improvvisamente.

L’uomo, infatti, che non sembrava in gravi condizioni è stato subito trasportato al Fogliani. Mentre la figlia di 30 anni, anche lei coinvolta nell’incidente avvenuto intorno alle 13.30 è stata trasferita con l’elisoccorso al Policlinico di Messina dopo essere stata intubata.

La donna adesso si trova in rianimazione in prognosi riservata ed ha perso il piede durante l’impatto con il suolo dove aver presumibilmente sbattuto con i ruderi delle ex cupole dove i due sono precipitati.

