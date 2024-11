Consegnato a Youmna Elsayed Mohammed Abdelrahim (giornalista palestinese, corrispondente di Al Jazeera da Gaza, “per la stampa estera”), Cecilia Sala (giornalista di Chora Media e Il Foglio, “per la stampa nazionale”) e Andrea Castorina (“giornalista siciliano emergente” di Messina Today) il XX “Premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli”, la giornalista uccisa nel 2001 in Afghanistan dove si trovava, come inviata del Corriere della Sera, per realizzare l’ennesimo reportage sugli orrori della guerra.

La cerimonia, svoltasi nel Cineteatro Eliseo di Santa Severina, terra natia di Maria Grazia Cutuli, e trasmessa in diretta da Etna Espresso Channel, è stata condotta dalla giornalista Stefania Battistini, inviata del Tg1 Rai, per mesi in prima linea sui fronti di guerra in Ucraina, da dove è stata richiamata poche settimane fa dall’azienda radiotelevisiva pubblica per ragioni di prudenza dopo che le autorità russe avevano emesso un ordine di cattura per lei e per l’operatore Simone Traini, sconfinati in territorio russo al seguito delle truppe ucraine.

«Il premio internazionale “Maria Grazia Cutuli” – commenta Graziella Lombardo – consegnato ieri al giornalista di MessinaToday Andrea Castorina, per la sezione “siciliano emergente”, è motivo di orgoglio e di riflessione per tutta la redazione del gruppo Citynews, editore che sta puntando tutto sugli approfondimenti. Scelte e riconoscimenti che fanno davvero sentire vivi certa razza di giornalisti per i quali la parola etica professionale ha un significato vero. Giornalisti che non si sono piegati ad incarichi incompatibili, dagli uffici stampa alle marchette politiche. Giornalisti per i quali l’unico dovere è informare i lettori e provare a risarcirli dalla montagna di notizie nascoste o manipolate ad arte anche attraverso l’ufficialità di qualche comunicato stampa».

Al collega Andrea Castorina le congratulazioni del direttore di Oggi Milazzo Rossana Franzone.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin