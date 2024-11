Sono tre le società siciliane che hanno presentato una proposta in risposta l’avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento in regime di concessione della Piscina Comunale di via Valverde. Gli uffici stanno già lavorando per esaminare la documentazione e i requisiti per rendere noti i nomi delle società in tempi brevi.

Compiacimento da parte dell’amministrazione comunale di Milazzo. «Siamo soddisfatti – dice l’assessore allo Sport Antonio Nicosia – evidentemente la nostra offerta ha attirato positivamente l’attenzione di queste società sportive. Soprattutto perchè c’è la possibilità di realizzare altre strutture e di non pagare il canone mantenendo la collaborazione con il Comune»

L’avviso, per poter riaprire l’impianto natatorio, è stato pubblicato lo scorso 4 ottobre. Una concessione che avrà una durata ventennale dal giorno di consegna definitiva dell’impianto e potrà essere prorogata sino a 25 anni in caso di scadenza di eventuali finanziamenti o mutui attivati dal gestore, per lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento eseguiti dalla ditta aggiudicataria. Il termine per presentazione delle istanze era il 4 novembre.

Sulla questione è intervenuto anche il Movimento Sportivi Milazzesi con una nota stampa inviate alle testate giornalistiche proprio in coincidenza della scadenza del termine.

«È ancora forte l’eco dell’evento Educazione allo Sport dello scorso ottobre – scrive in una nota stampa Gianluca Venuti, presidente del Movimento Sportivi Milazzesi – iniziativa durante il quale abbiamo avanzato all’amministrazione comunale la richiesta di avere in città impianti sportivi adeguati alle esigenze del territorio. La quarta edizione della nostra iniziativa ci restituisce la certezza che Milazzo può essere il vero motore della crescita impiantistica sportiva. E grazie a questa collaborazione con l’Assessorato allo Sport, guidato da Antonio Nicosia, sono stati portati avanti i cronoprogrammi in tempi davvero celeri. Primo fra tutti quello della piscina comunale con la manifestazione d’interesse per l’affidamento di quest’ultima, annunciando la pubblicazione dell’avviso esplorativo del quale nei prossimi giorni conosceremo l’esito»

E non solo. «L’amministrazione comunale – conclude Venuti – ha annunciato la realizzazione di una nuova tensostruttura sportiva comunale ed un nuovo campo di calcio. Consegnandoci messaggi positivi a davvero chiari circa la direzione intrapresa».

