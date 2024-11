Conclusa la tappa Torino 1000 valida per il campionato nazionale FITP TPRA riservato agli amatori. Disputate quattro categorie nelle quali si sono affermati gli atleti: finale doppio maschile Costa/Svelti vs Munafo’ /Scaffidi 9/5, Finale doppio misto Coppolino/Iannello vs Vaccarino/Vitrano 9/5, Finale entry l’evel maschile Ullo vs Sottile 9/8, Finale expert level La Malfa vs Pace 9/4.

Anche in questa occasione il sodalizio con il TC RED ANT ASD ha consentito il successo del torneo grazie all’impegno del presidente IRATO e gli STAFF dei rispettivi circoli.

Soddisfazione del presidente Pino Ragusi e del vice presidente Paolo Allegra, grazie allo staff composto da Giovanni Vaccarino, Stefano Cambria, Giovanni Fantauzzo ed del consigliere Alan De Marco il torneo si è svolto senza intoppi nonostante le incerte condizioni meteo.

I due circoli con il coordinamento del fiduciari Maurizio Costa e Margherita Malgorzata, hanno chiuso la fase invernale del campionato Fit TPRA e resteranno impegnati nei campionati provinciali di doppio e misto già nelle prossime settimane.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin