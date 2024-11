SAN FILIPPO DEL MELA. Con l’atteso e coinvolgente concerto di Tony Esposito ed il suo exursus musicale da Pino Daniele a Kalimba de Luna, si sono conclusi gli eventi di Ciauru, il progetto di agricoltura, enogastronomia e turismo esperienziale realizzato dal comune di San Filippo del Mela grazie ad un finanziamento dell’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo guidato da Elvira Amata.

Applaudita la rappresentazione “Giulio Cesare e il Mamertino”, messa in scena dall’associazione teatrale “Le nuove immagini”, in collaborazione con “Il mamertino ritrova Giulio Cesare” e la Proloco San Filippo del Mela. Un’opera piacevole, nella quale il regista e gli attori sono stati in grado di far rivivere le gesta narrate da Cesare nel “De bello Gallico”, in cui fa menzione del mamertino, quale vino che gusta con i commensali dei suoi sontuosi banchetti. Animazione con le scuole di ballo del territorio a l’esibizione degli influencer – coreografi Joey & Rina.

Esplosione di sapori, inoltre, con “Assapura”, con la presenza delle tipicità offerte delle aziende del territorio. Tre mostre allestite nel palazzo municipale di via Crispi: “Il Maestro del Colore”, di Lorenzo Chinnici, “A terra e i nostri iurnati”, a cura dell’Archivio storico fotografico filippese di Salvatore Cambria e “L’Attrezzi”, a cura dell’UPCF. Al Parco Corolla, Flora Expo ha messo in vetrina le aziende florovivaistiche Consorzio Milazzo Flora e Sorgente Vivai e Piante. Notevole il confronto tra istituzioni, scuole e imprese anche venerdì scorso nel convegno su “Ciauru, agricoltura, territorio, enogastronomia e turismo”, seguito alla visita istituzionale presso l’istituto professionale per l’agricoltura di Milazzo. Obiettivo sempre verso le tematiche connesse con la vocazione agricola dei territori, l’enogastronomia e le nuove sfide offerte dal turismo esperienziale.

