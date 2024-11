Sbarca a Milazzo un nuovo brand di abbigliamento. Si chiama Homi Too e nasce dall’incontro magico tra tre giovani donne, ognuna con una personalità e un carattere unico. Loro si chiamano Viola Lo Duca, milazzese, Erika Giordano di Monforte Marina e Jennifer Piazza di Gela. «Nonostante le nostre differenze, siamo unite da un bisogno interiore comune – confessa Viola – esprimere noi stesse attraverso quella che è la nostra passione, la moda. Questa diversità è una delle nostre più grandi forze. Ognuna di noi, infatti, porta con sé un bagaglio di esperienze, visioni e stili che arricchiscono la nostra creatività».

Homi Too incarna l’unicità del Made in Italy attraverso prodotti vivi e di alta qualità, interamente disegnati e progettati dalle tre ragazze siciliane. «Ogni stampa e ogni design – aggiunge Erika – sono frutto della nostra immaginazione: dipinti, grafiche e modelli creati con l’intento di ispirare e valorizzare l’individualità di ogni persona. La Sicilia, essendo il nostro luogo di origine, ci ha ispirato costantemente con i suoi colori vivaci, la bellezza della natura, la storia, la cultura e le sue tradizioni: E ancora di più Milazzo».

Homi Too ha scelto, infatti , come logo un simbolo legato al suo territorio: lo scarabeo di Milazzo. Una decisione non solo simbolica, ma che vuole rendere omaggio alle radici del brand. E il nome? Nasce da un sogno. «Stavamo cercavamo un nome -racconta Jennifer – che ci potesse rappresentare, quando una sera ci è stato suggerito da un sogno. Una di noi tre ha sognato il nostro progetto già avviato da tempo e con il nome curioso di “Homi”, e con grande entusiasmo abbiamo deciso di tenerlo, come fosse quasi un segno del destino».

Il termine “Homi” richiama un senso di appartenenza e di calore umano, evocando l’idea di una casa accogliente per tutti. È un invito a sentirsi a proprio agio nella propria pelle, senza le limitazioni imposte dai tradizionali stereotipi di genere. La parola “Too” è stata inserita subito dopo per aggiungere un ulteriore significato: l’inclusività, suggerendo che l’abbigliamento è per tutti, senza esclusioni». Un nome che comunica un messaggio di accettazione e diversità, invitando ogni individuo a esprimere la propria identità senza confini.

Visione e Missione: «Abbiamo unito le nostre forze e competenze – spiegano – per dare vita a un marchio che fosse non solo un’attività commerciale, ma anche un mezzo per esprimere chi siamo. Homi Too nasce dall’idea che la moda debba essere un mezzo di liberazione, un linguaggio attraverso il quale raccontare la propria storia. I nostri capi genderless e colorati riflettono questa filosofia, permetendo a tutti di trovare il proprio posto e di indossare ciò che li rappresenta. Per questo Homi Too è rivolto a un pubblico variegato, abbracciando ogni genere, età e fisicità».

Homi Too è dunque anche un invito a tutti coloro che osano sognare. Ogni collezione è un segno tangibile che i sogni, quando coltivati con impegno e dedizione, possono davvero prendere vita.

«La nostra storia – continuano – comincia a Milazzo. Durante il nostro percorso, ci siamo rese conto che il nostro talento veniva sfruttato senza dare spazio alla nostra vera essenza. Le convenzioni e le restrizioni del nostro lavoro ci limitavano e ci facevano sentire intrappolate in un sistema che non rispecchiava i nostri valori. Così, abbiamo preso la decisione coraggiosa di seguire i nostri sogni, e da quel momento Homi Too è diventato il nostro progetto di vita. In un mondo che spesso impone limiti, abbiamo scelto di abbracciare l’ignoto, trasformando la nostra visione in realtà, supportandoci a vicenda ed affrontando le sfide con determinazione pur non disponendo di grandi risorse economiche».

