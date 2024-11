Forza Italia rafforza la sua posizione nel Consiglio comunale di Messina con l’ingresso ufficiale della consigliera Concetta Buonocuore nel gruppo, affiancando così la consigliera Rosaria Di Ciuccio. Eletta inizialmente con il Partito Democratico, la Buonocuore era poi transitata al Gruppo misto e aveva partecipato alle elezioni regionali a sostegno di Cateno De Luca. La sua adesione è stata ufficializzata alla presenza dell’Assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo e del coordinatore cittadino Antonio Barbera.

Concetta Buonocuore: “Una scelta ponderata”

La consigliera ha spiegato le motivazioni del suo passaggio, sottolineando come Forza Italia rappresenti per lei un partito moderato, in linea con i suoi valori. “Dopo un’attenta riflessione, ho scelto di aderire con convinzione. Forza Italia, nonostante la scomparsa di Silvio Berlusconi, ha dimostrato di essere un partito vivo, che cresce e guarda al futuro con ottimismo,” ha dichiarato. Buonocore ha anche sottolineato il suo desiderio di contribuire con pragmatismo e concretezza alla politica cittadina.

Antonio Barbera: “Un valore aggiunto per Messina”

Il coordinatore cittadino, Antonio Barbera, ha accolto con entusiasmo l’ingresso della consigliera, definendola una figura equilibrata e determinata: “Concetta rappresenta una donna forte, con la passione necessaria per affrontare i tanti problemi che la nostra città vive quotidianamente. Il suo contributo sarà fondamentale per il nostro progetto di crescita politica e istituzionale.”

Edy Tamajo: “Forza Italia casa dei moderati”

L’Assessore regionale Edy Tamajo ha evidenziato l’attrattività ritrovata di Forza Italia, descrivendola come “un partito che offre una casa a chi crede in una politica moderata, cattolica e liberale.” Tamajo ha espresso il suo sostegno alla consigliera, promettendo una squadra unita che la affiancherà nel suo percorso politico: “Concetta non sarà mai sola. Siamo qui per sostenerla, consapevoli del ruolo cruciale che può giocare nella crescita della nostra comunità e del partito.”

L’adesione di Concetta Buonocuore a Forza Italia segna un altro passo verso il rafforzamento della presenza del partito nel tessuto istituzionale di Messina e della Sicilia, con uno sguardo rivolto ai valori e alle sfide future.

