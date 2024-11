Angri Pallacanestro – Svincolati Milazzo 72-79. Parziali : 15-20 38-44 52-67 72-79. Vittoria pesantissima della Svincolati Milazzo che si impone sul difficile campo di Angri dopo aver condotto sin dall’avvio. Un successo che permette alla compagine milazzese di conquistare la seconda piazza in classifica. Prossimo impegno il derby a Barcellona nel turno infrasettimanale di Giovedì 21 Novembre.

La Svincolati parte forte e piazza un parziale di 7-0 con Scredi in evidenza. Ad iscriversi per primo a referto per i locali è Valle, con il gioco da tre punti del 3-7. Rimsa fa valere la sua fisicità e fa male dal pitturato, 3-9. Milazzo gioca bene mentre Granata cerca di tenere Angri aggrappata agli avversari. Si sblocca Martinez per i campani, Lalic da il suo valido apporto alla Svincolati mentre Rimsa commette già il terzo fallo personale. La prima frazione si chiude sul 15-20 per i Milazzesi e con Scredi già a quota 11pt.

Nel secondo periodo i ragazzi di Coach Priulla tornano a far male con Giambò e Giannullo per il 17-25. A cercare di dare la scossa per i padroni di casa è Mastrototaro con la bomba del 20-25. Milazzo risponde in maniera veemente e va sul +10 obbligando coach Chiavazzo al time out. Al rientro Martinez colpisce dalla distanza per l’accenno di riscossa dei locali. Ma la Svincolati Milazzo torna sulla doppia cifra di distacco con Scredi (27-37). Mastrotaro e Martinez predicano nel deserto ed i mamertini puniscono la difesa di casa con il solito Scredi e Quarta. Un paio di giocate di Martinez danno ossigeno ad Angri che accorcia sul – 6 . I siciliani tentano un nuovo allungo, poi allo scadere del secondo periodo Valle realizza dalla propria metà campo per il 38-44 con cui si va al riposo.

Al rientro Milazzo vola sul +13, però anche in questo caso Martinez tenta di tenere a galla i suoi (41-51). Bolletta e compagni hanno una marcia in più e scappano con Scredi e Rimsa sugli scudi, +14. Nuovamente Martinez realizza la bomba dall’angolo provando a scuotere i suoi -10 (48-58). I siciliani martellano da oltre l’arco con Giambò e Scredi per il massimo vantaggio, +17, mentre un canestro di Mastrotaro porta la gara all’ultimo intervallo sul 52-67.

Ultimo quarto con Bonanni e Mastrototaro che provano a riportare sotto la propria compagine, – 10. Milazzo si conferma sul pezzo con Bolletta e Rimsa, +14 e dopo due liberi di uno scatenato Scredi, saranno ben 28 i pt. finali per lui,, la Svincolati vola sul +16. Angri ha però una reazione di orgoglio e colpisce dall’arco con tre bombe di fila per il 70-77. Il pubblico di casa si accende provando a spingere i suoi ma un canestro di Bolletta per il +9 ed un ‘ ottima fase difensiva dei bianco-blu spegne ogni velleità dei campani. Arriva la sirena finale per la gioia dei ragazzi di Coach Priulla che infliggono così la prima sconfitta casalinga della stagione alla Pallacanestro Angri, punteggio finale 72-79.

Angri Pallacanestro: Granata 4 Borciu, Enihe, Martinez 22 Valle 11 Bonanni 10 Borriello 2 Mastrototaro 21 Stamov 2. All. Chiavazzo

Svincolati Milazzo: Salvatico, Malual , Quarta 3 Giambò 11 Lalic 9 Bolletta 13 Rimsa 13 Giunta n.e. Giannullo 2 Scredi 28 All. Priulla Vice All. Ferlisi

Arbitri: Carotenuto e Pezzella

