«L’entusiasmo è a mille – confessa Benedetto Merulla presidente del Club – Abbiamo lavorato tantissimo. Ringrazio tutti, il direttivo, i soci, tutti gli amici che hanno collaborato alla riuscita e soprattutto ringrazio Michel Platini per averci regalato questo sogno e per accettato subito il nostro invito».

Prima dell’evento è in programma una conferenza stampa a numero chiuso che vedrà ospiti Monica Bertini , giornalista sportiva e conduttrice TV; Guido Vaciago , direttore di Tuttosport e Salvatore Giglio , fotografo ufficiale della Juventus dal 1974. Saranno presenti Sky Sport, Mediaset sport e Rai Tre Sport per seguire l’evento e tantissimi appassionati che sono già arrivati da diverse regioni d’Italia.

Platini lega il suo nome alla Juventus giocando dalla stagione 1982/83 alla stagione 1986/87. Scende in campo con la maglia bianconera per 224 volte realizzando 104 gol e vincendo 2 campionati, una coppa Italia, una coppa dei Campioni, una Intercontinentale, una supercoppa Uefa, una coppa delle coppe e 3 palloni d’oro consecutivi”.

SANTA LUCIA DEL MELA . C’è grande attesa a Santa Lucia del Mela per l’arrivo di Michel Platini , simbolo della Juventus negli anni ’80 e tra le icone di quel calcio. Platini sarà ospite oggi dello Juventus Club “ Gaetano Scirea ” del comune tirrenico che festeggia il quarantesimo anno di fondazione. Il dirigente sportivo, allenatore di calcio francese sarà presente all’evento, in programma alle 18 al palazzetto dello sport comunale che si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco onorevole Matteo Sciotto , il comune ha patrocinato l’evento.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.