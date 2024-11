Milazzo, un disegno per ricordare il villino Liberty. L’iniziativa della pittrice Laura Marchese

Milazzo, un disegno per ricordare il villino Liberty. L’iniziativa della pittrice Laura Marchese

L’appello è partito dalla pittrice Laura Marchese ed è rivolto a tutti gli artisti, disegnatori, pittori, architetti, appassionati d’arte, bambini per realizzare un disegno, un dipinto, uno schizzo (o una qualsiasi altra espressione artistica ), che ricordi il Villino Liberty di Milazzo, parzialmente demolito la settimana scorsa in via Cumbo Borgia.

La demolizione è stata fermata dal Comune di Milazzo che ha sospeso i lavori.

«Insieme alla amica architetto Laura Terranova, abbiamo pensato di invitare chiunque abbia voglia di esprimersi con un disegno, un dipinto, uno schizzo (o una qualsiasi altra espressione artistica), che ricordi il Villino Liberty di Milazzo, per esprimere il loro disappunto, trasformando in arte la delusione per la demolizione del villino, e postarlo sui social con l’hastag #ilbellochenonmuore»

«Dipingere è il mio modo di ricostruire una memoria – continua Marchese – Quella memoria che ho visto cadere a pezzi insieme alle modanature, ai decori architettonici e al rosso della facciata di quel villino al centro di Milazzo, dove passavo mano nella mano con il mio papà, dopo aver preso la focaccia con l’acciuga da Laganà, dopo aver indugiato un po’ per sbirciare le persiane verdi immerse nel buio tra le siepi, scorto ombre benevole dal passato, si tornava a casa a cenare. E già allora mi domandavo come potessero sorgere palazzi cosi brutti attorno a dei gioielli. Una consuetudine che avevo ripreso con mio figlio, coltivando immaginazione e sogno».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin