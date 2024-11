Teatro Trifiletti, domani in scena “Una come me” con Matilde Brandi. Primo spettacolo della stagione

Domani, 17 novembre, il Teatro Trifiletti di Milazzo alza il sipario con il primo spettacolo teatrale della VII stagione con la messa in scena di “Una come me”, lo spettacolo teatrale con Matilde Brandi, Salvo Buccafusca e Andrea Zanacchi, per la regia di Francesco Branchetti. Matilde Brandi è una delle figure più amate e poliedriche del panorama artistico italiano e, dopo il grande

successo in televisione e sul palcoscenico, l’attrice e showgirl torna con una performance coinvolgente che promette di conquistare il cuore e le menti del pubblico.

“Una come me” è uno spettacolo che esplora la complessità dell’animo umano, con un mix di riflessioni, emozioni e momenti di grande intensità. Lo spettacolo si distingue per la sua profondità emotiva e la forza del testo, che affronta temi come l’identità, il coraggio di essere se stessi, il divario che sussiste tra chi siamo e chi vorremmo essere, la ricerca di un senso nella vita, il tutto arricchito dalla maestria dell’interpretazione di Matilde Brandi.

Un appuntamento che celebra la forza, la vulnerabilità e l’autenticità di ogni essere umano, rappresentando una straordinaria occasione per il pubblico di assistere a una performance di grande impatto emotivo, in cui la forza dell’interpretazione e la bellezza del linguaggio teatrale si uniscono in un mix perfetto di profondità e leggerezza.

“Una come me” racconta la storia di Maria e Sole, due facce della stessa medaglia, due nomi che indicano in realtà una sola persona; esse vivono due vite separate a causa di una grave schizofrenia che le fa apparire come due individui distinti. Maria, una cinquantenne elegante e vegana, è sposata con Pier e vive a Roma, mentre Sole, anche lei cinquantenne, è innamorata di Angelo e vive a Milano. Le due personalità non ricordano nulla l’una dell’altra, fino a quando Sole scopre, durante i preparativi per il suo matrimonio, che è già sposata con Pier, il marito di Maria. Il caos nasce quando Sole si trova a dover affrontare il fatto che le sue due vite si sono incrociate. La soluzione sembra essere una pillola che permetterebbe di eliminare una delle due identità, ma la difficoltà sta nel decidere quale personalità debba sparire.

Le nuove tariffe legate agli abbonamenti, che sarà possibile sottoscrivere fino al 17 novembre, avranno un costo da 100 € a 130 €, mentre i biglietti da 15€ a 30€.

Per info 3516468734

