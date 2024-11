Next

«Abbiamo consolidato la struttura portante del MFF, con il progetto Attorstudio, il concorso di corti, il Premio Lo Scarabeo d’Argento, l’ampio spazio dedicato alla sostenibilità ambientale e non solo – afferma Marco Vitale , presidente de L’Altra Milazzo, l’associazione organizzatrice dell’evento – ma abbiamo anche previsto alcune novità come una veste grafica rinnovata, un concorso di lungometraggi dedicato al noto imprenditore milazzese Attilio Liga, nuove sezioni tra i corti e vari interessantissimi panel tra cui alcuni dedicati alle scuole. Siamo convinti che anche questa sarà un’edizione formidabile del festival».

Intanto il bando di concorso dei corti è stato pubblicato su filmfreeway.com e sono già arrivate diverse decine di opere che verranno poi esaminate. Tante le altre novità. Una sezione del concorso, per esempio, verrà patrocinata dall’Inail dal titolo “ La dignità del lavoro ” ma c’è anche l’istituzione del nuovo concorso di lungometraggi dedicato ad Attilio Liga il cui bando verrà pubblicato a breve. Concorso che di anno in anno verrà riservato a delle categorie particolari di opere.

Si è messa in moto la macchina organizzativa dell’undicesima edizione del Milazzo Film Festival in programma dal 6 al 9 marzo al Teatro Trifiletti di Milazzo. Riconfermata la direzione artistica dello scorso anno affidata di nuovo a Caterina Taricano e Mario Sesti. Un nuovo logo è la prima novità dell’edizione 2025, presentato ieri insieme al sindaco di Milazzo Pippo Midili .

Milazzo Film Festival, al via l’undicesima edizione con un nuovo logo. Che punta ai giovani

