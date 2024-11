Palazzo dell’Aquila alla ricerca di locali per accogliere i bambini dell’asilo nido di San Pietro. Dal nuovo anno, infatti, e per ben 14 mesi l’attuale plesso di via Policastrelli sarà interessato da un intervento di riqualificazione e di adeguamento per consentire di portare gli attuali 38 posti ai 60 previsti dal progetto finanziato dal Pnrr del Ministero dell’Istruzione e del merito relativo al “Piano nazionale per gli asili nido” che ha concesso a Milazzo un milione e 440.000 euro complessivi sia per la struttura educativa di Santo Pietro che per la realizzazione di un altro asilo nido ecosostenibile in contrada Grazia in grado di ospitare altri 60 bambini.



Nella giornata di ieri è stato pubblicato l’avviso esplorativo per procedere all’individuazione di un immobile da acquisire in locazione passiva, quale sede di un asilo nido comunale con capienza pari ad almeno n. 54 posti o in alternativa anche 2 strutture, che rispettino gli standard regionali per almeno n. 27 minori. Locali che dovranno essere disponibili già dall’ 8 gennaio 2025 . Il contratto di locazione dovrebbe risultare attivo fino al 28 febbraio 2026 con eventuale facoltà di rinnovo.

«Il servizio Asilo Nido è un Livello essenziale delle prestazioni e pertanto appare necessario garantire la continuità del servizio – afferma l’assessore Natascia Fazzeri -. Nel frattempo si sta accelerando le procedure per l’intervento che è stato finanziato e che ci consentirà di riqualificare immobili comunali con l’eliminazione delle criticità esistenti, migliorando il comfort termico con la riduzione dei consumi energetici attraverso l’uso di fonti rinnovabili, ed attuando anche la sistemazione delle pertinenze esterne con la fornitura e collocazione di nuovi giochi inclusivi»







