La serata si concluderà con lo spettacolo “ Joey & Rina ” e l’evento di food and wine “Assapura”. Previste degustazioni di prodotti tipici del territorio. Domani sera, invece, Tony Esposito

Alle 18.30 da Piazza Duomo a Piazza Fulci è partita la sfilata della banda musicale “Amatori della musica” Upcf, delle majorettes “Blue stars” e di dieci scuole di ballo provenienti da tutto il comprensorio. A seguire la rappresentazione “Giulio Cesare e il Mamertino”, a cura dell’associazione teatrale Le Nuove Immagini, in collaborazione con “Il Mamertino ritrova Giulio Cesare” e la Proloco San Filippo del Mela.

Prevista poi l’inaugurazione delle mostre: “Il Maestro del Colore”, di Lorenzo Chinnici, a cura della Taimeless Art gallery and Jewels in Taormina; “A terra e i nostri iurnati”, a cura dell’Archivio storico fotografico filippese di Salvatore Cambria; “L’Attrezzi”, a cura dell’ UPCF.

Il convegno è stato articolato in due sessioni: la prima, dal titolo “Dal Produttore al Consumatore: quali gli ostacoli infrastrutturali e logistici da superare – quante le potenzialità dell’export dei prodotti della filiera agricola”, focalizzerà l’attenzione dei presenti sulle difficoltà logistiche e infrastrutturali che la nostra regione sconta anche a causa dell’insularità e della sua posizione geograficamente marginale rispetto al continente europeo. Se, tuttavia, i costi per il trasporto delle merci sono elevati, d’altra parte la qualità delle produzioni le rende appetibili anche a nuovi mercati.

La mattinata è continuata con il convegno dal titolo “ Ciauru, agricoltura, territorio, enogastronomia e turismo”, in programma al Palazzetto dello sport di San Filippo del Mela, nel corso del quale autorità ed esperti del settore avranno la possibilità di confrontarsi, offrendo al pubblico presente importanti spunti di riflessione sulle opportunità che il mondo dell’agricoltura offre, sulle problematiche da superare e anche sulle nuove sfide del settore turistico, che punta sempre di più verso l’implementazione di nuove forme di accoglienza esperienziale che parta dal mondo rurale.

Ha preso il via oggi a San Filippo del Mela “ Ciauru ”, l’evento in programma oggi 15 e domani 16 novembre. La giornata inaugurale di oggi è cominciata alle 8.30 con la visita all’Istituto di istruzione superiore “Ferrari” – sede associata di Milazzo.

