L’istituto tecnico “Da Vinci” ha presentato le manifestazioni promosse in occasione del decennale dell’istituzione dell’indirizzo nautico. Un programma ricco quello illustrato dalla preside Stefania Scolaro realizzato col supporto di un Comitato ad hoc. «Abbiamo lottato per avere questo indirizzo a Milazzo – ha esordito Scolaro dopo il saluto del sindaco Pippo Midili che ha assicurato il massimo supporto alla scuola mamertina – e oggi il Nautico è un indirizzo in crescita costante come iscritti e come discipline in se, un dono per la città di Milazzo».

Da novembre 2024 a maggio 2025 una serie di iniziative, tutte inevitabilmente legate alla tradizione marinara di Milazzo e alla celebrazione del suo eroe luigi Rizzo, coinvolgeranno diversi attori. Si comincerà con un incontro dedicato alle terze medie al Trifiletti, in cui verrà presentato il corso di studi. Seguirà nel mese di dicembre una serie di appuntamenti che celebreranno il mare e la sua bellezza, cominciando con il Battesimo del mare per gli studenti delle terze medie, che consisterà in un giro sulle navi Caronte & Tourist con rotta verso Vulcano e ritorno, la consegna delle borse di studio ai più meritevoli diplomati al nautico lo scorso anno e poi, il 13 dicembre l’intitolazione del laboratorio di Elettronica ed elettrotecnica a Giuseppe Tusa, sottocapo di prima classe del Marina scomparso tragicamente nel porto di Genova.



A celebrare l’eroe Rizzo sarà una mostra permanente da gennaio a maggio, realizzata all’interno del “Da Vinci” con l’ausilio prezioso della famiglia, in cui si ripercorrerà la vita militare dell’Ammiraglio.

Un gemellaggio suggellerà la comunione d’intenti tra due istituti nautici: quello del Da Vinci e il “Garibaldi” della Maddalena che gli studenti di Milazzo visiteranno a maggio. A metà febbraio, un convegno con importanti nomi del panorama scientifico si svolgerà al Trifiletti e poi ancora, l’approdo nel porto di Milazzo e la possibilità di visitare alcune tra le più importanti navi della flotta militare italiana. E sempre per celebrare il mare, una veleggiata con l’attribuzione del primo trofeo “Un futuro d’amare”.

