MESSINA. Sono 48 le candidature al Premio EsserCi istituito dal Cesv Messina per celebrare, con un riconoscimento simbolico, le organizzazioni non profit dell’Area Metropolitana di Messina. Il Premio è una delle principali novità di EsserCi Festival, la due-giorni organizzata dal Cesv con il Comune di Messina che avrà luogo il 5 e il 6 dicembre a Palazzo Zanca.

E per la Per la categoria “Sport e Benessere” ovvero iniziative che incoraggiano la pratica sportiva e stili di vita salutari c’è l’Aipd di Milazzo

«La grande adesione al Premio EsserCi – sottolinea Santi Mondello, presidente del CESV – dimostra ancora una volta la volontà di esserci, in modo proattivo e vitale, del terzo settore del nostro territorio. Di grande valore tutte le candidature. Al momento di votare e decretare i vincitori i cittadini avranno davvero l’imbarazzo della scelta».

«Non va dimenticato soprattutto in questa occasione – sottolinea Gianluca Venuti, presidente del Movimento Sportivi Milazzesi – la pratica che i ragazzi dell’associazione Italiana Persone Down portano avanti dal 2010 viene porta avanti con la Lega Navale praticando la vela con il progetto a “Gonfie Vele”. E non solo. L’Aipd lo scorso ottobre ha preso parte anche alla Giornata di Educazione allo Sport. E’ evidente che queste forme di disabilità hanno bisogno dello sport per il recupero sociale»

Tutte le candidature sono visionabili in home page del portale dedicato: https://premioesserci.cesvmessina.org/. E sempre dal portale dedicato sarà possibile votare, basta registrarsi alla piattaforma dedicata. Le votazioni si apriranno lunedì 11 novembre e si chiuderanno domenica 17 novembre. Ciascuna persona registrata potrà votare un progetto per ogni categoria in concorso e quindi esprimere un totale di 7 voti.

I vincitori, che saranno determinati dal numero di voti ricevuti per ciascuna categoria, verranno annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, all’interno di “EsserCi Festival”, il 6 dicembre. Le realtà premiate riceveranno un riconoscimento ufficiale dal CESV Messina.

«Vi invitiamo a votare – conclude Venuti – l’associazione milazzese perchè i ragazzi sia nello sport e in atante altre iniziative ci sono sempre stati»

