Svincolati Milazzo – Promobasket Marigliano 93-63. Parziali 22-13 50-19 71-36. La Svincolati Milazzo domina la Promobasket Marigliano chiudendo i giochi già al termine della seconda frazione. Si parte ed è subito 5-0 Milazzo grazie alla tripla di Rimsa ed al canestro di Quarta. Marigliano risponde con Filipovic e Spera e dopo quattro minuti di gioco agguanta la parità sul 7-7. Scredi porta la Svincolati Milazzo sul +4, Sakalas realizza da oltre l’arco per il – 1 dei campani ma sono ancora i ragazzi di Coach Priulla ad allungare sospinti dal trio Lalic-Rimsa-Salvatico.

Al giungere della prima sirena i padroni di casa chiudono sul +9, 22-13. Nel secondo quarto la Svincolati mette ko gli avversari con un parziale devastante di 20-0 in 6’00 di gioco. Sei triple consecutive, tre di Lalic e tre di Giambò più un canestro di Comin tramortiscono la compagine ospite e mandano in visibilio i tifosi bianco – blu del Pala Milone, 42-13 il punteggio. Marigliano ritrova la via del canestro schiodandosi dal punteggio acquisito nel primo periodo ma i milazzesi spingono ancora e con Giannullo in evidenza vanno al riposo lungo sul +31.

Si torna in campo e Coach Priulla ruota l’intero roster dando ampio spazio a tutti gli under a sua disposizione, preservando così alcuni elementi cardine della squadra. I giovani chiamati in causa rispondono presente e la Svincolati Milazzo, in totale controllo, allunga ulteriormente toccando il +35 allo scadere del terzo quarto, 71-36. Ultimi dieci minuti ancora in discesa per i mamertini che attendono soltanto la sirena che giunge con il tabellone del Pala Milone che segna il risultato finale di 93-63.

Svincolati Milazzo – Promobasket Marigliano 93-63 Parziali 22-13 50-19 71-36 Svincolati Milazzo Salvatico 4. Malual 8 Quarta 12 Giambò 16. Lalic 19 Bolletta 2 Rimsa 6 Clement, Giannullo 8 Comin 8 Jasarevic, Scredi 10 All. Priulla 1° Ass. Ferlisi / 2° Ass. Marisi Promobasket Marigliano Godwin 2 Spera 7 Ogiemwonyi 4 Filipovic 24 Sakalas 10 Gonzalez, Baldino, Abete 10 Chiacchio, De Riggi 6All.Massaro Arbitri :Tartamella – Cappello

Classifica REDEL REGGIO CALABRIA 16ANGRI PALLACANESTRO 12BASKET SCHOOL MESSINA 12SVINCOLATI MILAZZO 10SIAZ PIAZZA ARMERINA 8VIRTUS MATERA GROUP 2016 8SINTEGRA SRL RENDE 6BIO VERDE SRL ANTONIANA 6PROMOBASKET MARIGLIANO 2003 6BASKET ACADEMY CATANZARO 6CASTANEA BASKET 2010 4BARCELLONA BASKET 4.0 2 |

Svincolati Milazzo Salvatico 4. Malual 8 Quarta 12 Giambò 16. Lalic 19 Bolletta 2 Rimsa 6 Clement, Giannullo 8 Comin 8 Jasarevic, Scredi 10 All. Priulla

Promobasket Marigliano Godwin 2 Spera 7 Ogiemwonyi 4 Filipovic 24 Sakalas 10 Gonzalez, Baldino, Abete 10 Chiacchio, De Riggi 6All.Massaro

Arbitri:Tartamella – Cappello

