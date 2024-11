«Nutro una grande stima per voi giovani imprenditori. Con la vostra intraprendenza date lustro alla città. E questo è sicuramente un grande merito. E’ importante, per fare crescere il settore commerciale di Messina, organizzare anche eventi comunicativi ed imprenditoriali come questo». Ad inaugurare l’exclusive party Febal Casa Experience di Messina è stato proprio il sindaco Federico Basile che, tra un brindisi e l’altro, ha colto l’occasione anche per manifestare la sua disponibilità a confrontarsi con chi, nella Città dello Stretto, vuole investire in nuove attività.

Febal Casa Experience è stato un evento a cui hanno partecipato oltre duecento persone, organizzato dal gruppo Maiorana di Stefano e Veronica, ingegnere ed interior designer, insieme a tutta la famiglia (già presente sia a Messina che nella provincia con grandi marchi come Garofoli, Fossati e Corradi) con l’ingegnere Lorenzo Paffumi e la sua famiglia. Loro da settembre hanno rilevato il punto vendita di via Cesare Battisti 125.

A prendere parte all’evento, andato avanti dal pomeriggio a tarda sera, sono stati numerosi ingegneri cittadini tra cui Santi Trovato, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, ingegnere capo del Genio Civile di Messina e presidente del Parco Fluviale dell’Alcantara, noti architetti di Messina e provincia, professionisti di tutti gli ambiti (da medici a commercialisti). Oltre al primo cittadino di Messina era presente Nino Cirino, sindaco di Rometta e tutti i componenti dell’Associazione “Rometta Sei Tu“.

Febal Casa Messina per la sua esclusività ha attirato l’attenzione anche di numerose imprese edili di spicco dell’hinterland. Insomma, un’iniziativa curata nei minimi dettagli che ha visto la partecipazione non solo di professionisti del settore ma anche di cittadini che, incuriositi da un’ambiente accogliente ed esclusivo e dalla particolarissima illuminazione esterna, hanno colto l’occasione per visitare il punto vendita.

E i complimenti sono arrivati da un coro unanime che ha messo in evidenza soprattutto la semplicità degli arredamenti. Tutti, infatti, hanno espresso grande apprezzamento per lo stile degli arredamenti Febal Casa sia della zona giorno (cucine, pareti attrezzate, madie) sia della zona notte (camere da letto, camere ragazzi, cabine armadio) che si contraddistinguono appunto per semplicità ed eleganza.

L’evento è stato curato da professionisti e tecnici di alto livello (Leo Lippolis, lo staff de L’Orso con la supervisione di Giuseppe Arcovito, lo staff di Mas Messina Audio Service srls, Pasticceria Panebianco).

Febal Casa Messina, via Cesare Battisti 125 – Messina

Tel 090 902 4455

Instagram febalcasamessina

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FEBAL CASA

