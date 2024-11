«Siamo in dirittura d’arrivo – aggiunge soddisfatto il sindaco Midili –. Sarà bello festeggiare il Santo Natale con un’opera pronta a riaccogliere i bambini della nostra scuola».

«Previsti – come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – l’applicazione dei nuovi criteri ambientali minimi (Cam) con lavorazioni “a basso impatto ambientale” e l’utilizzazione di interventi di bioedilizia che garantiranno l’obiettivo di “Edificio Green”. Infatti, l’ottimizzazione delle prestazioni termiche delle pareti dell’edificio è stata risolta tramite un sistema a cappotto. La copertura verrà interamente impermeabilizzate, soprattutto, verranno eseguiti interventi di miglioramento sismico, il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario oltre ad altri interventi impiantistici di adeguamento degli impianti elettrico, antincendio e riscaldamento».

Nello specifico, l’intervento di riqualificazione di un plesso che presentava parecchi problemi, su progetto esecutivo redatto dagli uffici comunali, è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’importo complessivo di 1 milione e 113.500 euro .

L’obiettivo è concludere i lavori prima di Natale, in maniera tale da mettere a disposizione della scolaresca il plesso al rientro delle vacanze natalizie. Alla scuola “Sacro Cuore”, che diventerà la prima struttura green di Milazzo si lavora intensamente per rispettare la tempistica. A confermarlo questa mattina al sindaco Pippo Midili e al suo vice Santi Romagnolo , che hanno effettuato un sopralluogo, i rappresentanti della ditta appaltatrice, l’impresa Fazio Antonino e i tecnici. I due amministratori hanno visitato i locali, dove è stata ultimata la parte strutturale e gran parte della pavimentazione e si sta procedendo all’installazione degli infissi. e gli infissi.

