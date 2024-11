Si è svolto a Napoli il Rookie 5, un evento in cui atleti semi professionisti e professionisti si affrontano in incontri a Pieno Contatto nelle MMA (Arti Marziali Miste). L’atleta milazzese Daniel Malinov del Team Rudis ha debuttato come semi professionista nella categoria 84 kg vincendo il suo primo incontro al Primo Round per sottomissione con un Triangle Choke.

Il Team Rudis MMA Milazzo guidato da Roberto Andaloro e Ivan Nania ha già ottenuto quest’anno un altro importante risultato, grazie alla vittoria del Campionato Italiano MMA Federkombat a Rimini del giovane atleta Alessio Picciolo (categoria 70 kg)



«L’obiettivo – confessa Roberto Andaloro – che ci siamo prefissati è quello di diffondere questo sport a Milazzo e coltivare nei giovani la passione per le Arti Marziali, la disciplina e la dedizione allo Sport e alla salute e per questa già da qualche anno collaboriamo con il Gruppo Top in Italia delle Mma cioè il Team Aurora di Roma»

