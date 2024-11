Mercoledì 13 novembre, alle 10, a palazzo D’Amico la dirigente scolastica dell’Itet “Da Vinci”, Stefania Scolaro, insieme al Comitato per l’occasione costituito e al sindaco di Milazzo, Pippo Midili, annuncerà il programma delle manifestazioni promosse dalla scuola, sino a maggio, per celebrare i 10 anni di istituzione dell’indirizzo Nautico ed i 60 di nascita dell’istituto di via Magistri.



Fanno parte del Comitato, oltre al sindaco Midili, il comandante della Capitaneria di porto, Alessandro Sarro, Maria Luisa Bonaccorsi, in rappresentanza delle famiglie Rizzo – Bonaccorsi, il presidente dell’Area marina protetta, Giovanni Mangano, il presidente del Mu.ma, Carmelo Isgrò, il referente di Marevivo, Mauro Alioto, il rettore del Santuario di San Francesco di Paola, padre Saverio Cento, il presidente di storia patria, Massimo Tricamo, il responsabile dell’istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Marco Graziano, Francesco Iannucci della Lega Navale, i docenti dell’Itet, Mauro Maccotta e Gaetano Pellegrino e il direttore dei servizi generali ed amministrativi, Francesco Basile.



«Quello che andremo a presentare sarà un ciclo di manifestazioni importanti – precisa Stefania Scolaro -per celebrare dieci anni di in indirizzo di studi molto importante per la città di Milazzo, una città di mare, la città di Luigi Rizzo. E con convinzione non posso non sottolineare come la presenza del Nautico abbia rappresentato la svolta per molti ragazzi che avrebbero voluto intraprendere questi studi ma che purtroppo spesso erano frenati dall’impossibilità di recarsi a Messina. Oggi il Nautico ha sì una storia recente ma ricca di successi, di crescita e partner lavorativi importanti come Caronte & Tourist, ma anche istituzioni di rilievo come quelle che fanno parte del nostro Comitato organizzatore dei festeggiamenti».

