Lo chef Enzo Piedimonte, rinomato per la sua visione rivoluzionaria della pizza, ritorna all’Eolian Milazzo Hotel per una cena a quattro mani con il collega Massimo Milano. L’appuntamento è per sabato 16 novembre. Una serata in cui verrà proposto un menù con piatti rivisitati della cucina palermitana. Un’esperienza unica, dove ogni portata sarà un’opera d’arte gastronomica.

Riprende con questo primo appuntamento il ciclo di appuntamenti organizzati dal ristorante milazzese. Il menù prevede Montanarina con crema di zucca rossa affumicata, porcini e nocciole tostate, padellino con salsiaccia e friarielli, pizza fritta e il dessert (brownies al cioccolato e nocciole su crema alle castagne e nocciole). Abbinamento vino tenute Mokarta.

«Lavoro all’Eolian – confessa chef Milano – dal 2022. Esperienza che condivido con il mio collaboratore Giuseppe Cambiano. Con i nostri piatti e con questi eventi cerchiamo di trasmettere tutta la nostra passione. Presto verrà presentato il nostro menù invernale dopo una stagione estiva che, con l’apertura del ristorate in piscina, è stata un successo. In cantiere ci sono progetti pensati con il direttore Marco Falletta e tutto il nostro team».

In programma all’Eolian Milazzo Hotel cene concerto a tema.

Per info 0909221992



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin