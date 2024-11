Arte Floreale, stage del maestro Antonuccio. Quattro giorni di studio per allievi provenienti da tutta Italia

Si è svolto a Milazzo uno stage di Arte Floreale nella storica Scuola del maestro Carmelo Antonuccio. Quattro giorni dedicati allo studio dei movimenti artistici più importanti del novecento. Allievi proveniente da più parti d’Italia hanno seguito le lezioni nei quattro giorni dedicati all’affascinante mondo del Floral Design tenuto dal maestro Vincenzo Antonuccio, figlio di Carmelo ad oggi riconosciuto tra i massimi esponenti al mondo nel settore.



Quattro i temi scelti dai maestri per questo workshop, dove Arte, Cultura, Visione e Tecnica si sono intrecciati: Il Cubismo, il Dadaismo, il Surrealismo, ⁠la Passerella di Mida per un Defilè.



«Aggiornarsi è fondante per la crescita professionale e lo studio continuo è l’unica strada per creare valore alla categoria – afferma il maestro Antonuccio che ha ringraziato il sindaco per aver portato il saluto della città di Milazzo, all’apertura dello stage – fare formazione e vedere gli allievi crescere nel triennio di studi è la cosa più appagante»

La visita al Castello, al Museo Marino e dal Cantastorie Nino Pracanica hanno completato lo stage. Allo stage presente anche il sindaco Pippo Midili.

