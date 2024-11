I consiglieri comunali Massimo Bagli e Alessandro Oliva hanno presentato una mozione con la quale invitano l’assessore allo sport, Antonio Nicosia e il dirigente del settore Domenico Lombardo a disporre una perizia tecnica urgente volta a valutare le condizioni strutturali dello Stadio Comunale “Marco Salmeri”, con particolare attenzione alle aree in cemento armato, le tribune e i muri perimetrali, pianificando una manutenzione straordinaria che possa risolvere í problemi di deterioramento delle strutture causati dalle infiltrazioni di salsedine, per preservare la sicurezza e la funzionalità dell’impianto.

“E’ poi fondamentale – affermano Bagli e Oliva – coinvolgere ove possibile, gli uffici tecnici e i responsabili competenti per valutare l’accesso a fondi regionali o statali, che possano agevolare il finanziamento degli interventi di ristrutturazione. Tutto questo perché diversi cittadini e tifosi segnalano che lo stadio comunale “Marco Salmeri”, presenta delle criticità per quanto riguarda in particolare la sicurezza delle tribune e dei muri perimetrali. Anche perché la vicinanza alla costa espone il cemento armato alle infiltrazioni di salsedine, fenomeno che ha già causato il deterioramento delle strutture, con la conseguente fuoriuscita dell’armatura ferrosa, che rappresenta un rischio per l’incolumità dei presenti e per l’integrità strutturale dello stadio. Ecco perché siamo convinti della necessità di una manutenzione straordinaria e una perizia tecnica approfondita per riportare lo stadio a uno stato decoroso, idoneo all’uso e sicuro per la cittadinanza”.

