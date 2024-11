“Esito negativo” per il trasferimento del Commissariato di Polizia da Milazzo a San Filippo del Mela. E non serviva il comunicato del segretario provinciale generale del sindacato Coisp Filippo Micalizzi per capirlo. Che è stata una soluzione sbagliata è sotto gli occhi di tutti. Con il trasferimento la presenza della Polizia di Stato in città è stata ridotta e a pagarne le conseguenze è anche l’utenza, soprattutto quella delle Isole Eolie e «i colleghi coinvolti – scrive Micalizzi nella nota stampa – vista la ormai riconosciuta inadeguatezza logistica ed operativa delle nuove e “temporanee” allocazioni».

Non a caso, infatti, proprio durante l’incontro tenutesi a Roma con i vertici dell’amministrazione della Polizia di Stato ed i sindacati maggiormente rappresentativi, la stessa amministrazione si è resa conto, anche grazie all’agire del questore Gargano, che si è prodigato a recuperare un altro stabile di trenta metri quadrati dotato di servizi, e si è detta disponibile ad individuare, un ulteriore immobile a San Filippo del Mela cento metri quadrati da destinare alle necessità del Commissariato e degli utenti anche pagando l’eventuale affitto e le conseguenti spese di adeguamento strutturale. «Insomma – commenta Micalizzi – aggiungendo spese su spese».

Il Coisp, infatti, ha sempre asserito, che sicuramente sarebbe stato più logico ed economicamente più vantaggioso destinare i fondi spesi per la sistemazione e messa in funzione del nuovo plesso a S. Filippo del Mela, alla ristrutturazione di almeno una parte dei locali dell’ex Palazzo Magnisi.

«A quanto è emerso dalla riunione – continua segretario provinciale generale del sindacato – pare che finalmente anche l’amministrazione stia valutando questa ipotesi, permettendo così un celere ritorno a Milazzo del Commissariato e della Polizia di Frontiera. Ci permettiamo di ricordare, che Palazzo Magnisi, è uno stabile confiscato alla Criminalità, pertanto quale miglior esempio e segnale, di utilizzare un bene confiscato al mondo dell’illegalità, mettendolo al servizio dei cittadini onesti e quindi alla legalità. In aggiunta a quanto scritto sopra, ci permettiamo questa elementare considerazione, se realmente interessati ad un veloce rientro in “sede” del Commissariato, suggeriamo altresì al Prefetto di Messina ed allo stesso sindaco di Milazzo il momentaneo trasferimento di alcuni degli uffici del Comune di Milazzo che non hanno rapporti con il pubblico a San Filippo del Mela, assegnando temporaneamente i locali così ricavati alla Polizia di Stato al fine di permettere l’efficiente prosecuzione dei servizi all’utenza, soprattutto a quella che ha maggiori difficoltà a spostarsi.

Teniamo a puntualizzare che la nostra proposta non è una provocazione e non vuole suscitare ilarità, ma è frutto di una reale presa di coscienza circa la determinazione di alcune Istituzioni che hanno dimostrato, proprio in questa circostanza, di essere in grado di conseguire gli obiettivi prefissati, gestendo delle somme che però non dovrebbero essere sperperate, ma ottimizzate»

