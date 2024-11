Next

I primi corsi del mese di novembre partono grazie al supporto del preside dell’Itt Majorana Bruno Castrovinci che ha accolto favorevolmente e con entusiasmo il progetto giovanile, in questo momento unico nella città del Capo.

Edha preso vita anche grazie al supporto e l’incoraggiamento del Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti . Non a caso la nascita della nuova società è stata ufficializzata nel corso della giornata di Educazione allo Sport svoltasi lo scorso ottobre in Marina Garibaldi.

La “Dream Atletica Milazzo” nasce dall’esperienza e professionalità di atleti internazionali come Antonio Trio e Maria Ruggeri affiancati dai tecnici Salvatore Saraò , Franz Cutelli , Giuseppe Locandro e Giulia Rappazzo. Una squadra di grande spessore tecnico in tutte le discipline della atletica leggera.

Le lezioni si terranno nel “pistino di atletica ” dell’Istituto Industriale “Majorana ” di Via Tre Monti.

Al via oggi, giovedì 7 novembre, a Milazzo i corsi di Atletica Leggera per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni avviati dalla neo società sportiva “ Dream Atletica Milazzo “.

Milazzo, al via oggi i nuovi corsi di Atletica Leggera. Nasce la società sportiva “Dream Atletica Milazzo”

