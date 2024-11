MESSINA. La libreria Feltrinelli di Messina (Via Ghibellina n. 32) ospiterà venerdì 8 novembre alle 18 la presentazione di “Parlami Madre”, il nuovo libro di poesie e racconti brevi del giornalista messinese Nuccio Anselmo, pubblicato lo scorso mese di maggio da La Feluca Edizioni.

Dialogherà con l’autore Maria Teresa Collica, mentre le letture saranno affidate a Beatrice Guerrera del Teatro dei 3 Mestieri.

Questo testo è un inno d’amore alla madre che non c’è più. Il tempo passa ma l’immagine della donna rivive ogni giorno nell’animo del poeta il quale, travolto da un turbinio di emozioni alterna tristi stati d’animo ad altri più sereni. Sempre vivo è il ricordo dei consigli, delle abitudini e di tutti gli insegnamenti ricevuti, spesso ai tempi incompresi. Forte permane il desiderio di poter riabbracciare la tanto amata madre e ascoltare ancora le sue parole. Il libro si avvale di un’ampia prefazione critica del letterato e docente universitario messinese Giuseppe Fontanelli e di una nota dello scrittore siciliano Roberto Alajmo.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE: Nuccio Anselmo oggi è vice capocronista della Cronaca di Messina e redattore di cronaca giudiziaria del quotidiano siciliano-calabrese “Gazzetta del Sud”. Nel corso degli ultimi vent’anni si è occupato di tutti i più importanti fatti di cronaca nera e dei processi celebrati in Sicilia e a Messina. Ha seguito numerose inchieste e diversi maxiprocessi alle cosche mafiose della Sicilia, di Messina e della provincia peloritana, tra cui quelli sulla trattativa Stato-Mafia, su Cosa nostra barcellonese, per l’uccisione del giornalista Beppe Alfano, per l’omicidio della povera Graziella Campagna, trucidata da Cosa nostra, per l’omicidio del prof. Matteo Bottari a Messina. Ha raccontato per il suo giornale l’attività della Commissione Parlamentare Antimafia e centinaia di fatti di cronaca. Ha collaborato per diversi anni con il quotidiano “Il Messaggero” di Roma e con l’agenzia Ansa. Per il suo giornale scrive anche di archeologia e storia cittadina, e cura la pagina settimanale “Cultura e Spettacoli in Sicilia”. Ha scritto alcuni saggi riguardanti l’organizzazione mafiosa in Sicilia, l’ultimo in ordine di tempo è “La mafia dei pascoli” (Rubbettino Editore, 2019), sulle truffe agricole all’Unione Europea messe in atto dai clan mafiosi dei monti Nebrodi. E’ stato segretario regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

