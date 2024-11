Engel & Völkers, non solo Eolie. Gli stranieri scelgono Milazzo per acquistare casa in Sicilia

MILAZZO. Ville, case e appartamenti esclusivi: anche la Sicilia dice la sua nel mercato internazionale, soprattutto considerando che ormai da tempo rappresentiamo una delle mete preferite dagli stranieri che decidono di acquistare una seconda casa o di cambiare residenza in pianta stabile.

Questa tendenza, però, ha preso il largo anche tra gli italiani che vogliono godere al massimo delle peculiarità che la Sicilia offre nei mesi più caldi dell’anno e non solo. Le tipologie di immobili di lusso che interessano alla maggior fetta di mercato sono indubbiamente le ville così come gli appartamenti panoramici, con ampi spazi esterni o con posto auto ed in ogni caso in location prestigiose.

Quando si decide di vendere o acquistare un immobile di prestigio è necessario fare riferimento ad aziende leader sul panorama internazionale, che sappiano offrire le migliori opportunità sul mercato grazie al loro posizionamento. Insomma, serve affidarsi ad un network che possa vantare un database di contatti profilati interessati a immobili di un certo tipo e che possieda la maggiore visibilità online tra i brand immobiliari specializzati in case di lusso.

Una clientela selezionata

A Capo d’Orlando da qualche anno, all’interno del porto turistico, e a Messina, in via Nicola Fabrizi 98, trovate due nuovi shop Engel & Völkers, network immobiliare internazionale specializzato nelle case di pregio. Il loro organico è in crescita, formato da consulenti esperti in ambito negoziale, tecnico, organizzativo e commerciale che garantiscono un’assistenza eccellente in ogni fase della compravendita, dalla due diligence al rogito.

I servizi offerti come foto professionali, exposé, matterport, email Marketing e social media marketing, fanno la differenza nella presentazione dell’immobile. Essere parte di un network internazionale, inoltre, consente anche opportunità di vendita in cross-selling a livello nazionale e internazionale.

Queste sono tutte componenti che determinano un alto valore di precisione, con uno scarto medio tra valore di stima e prezzo di vendita di appena l’1,5%.

Engel & Völkers, con oltre 1.000 sedi in 36 Paesi, offre una visibilità globale unica, inaccessibile per molte altre agenzie, che consente di compiere una valutazione gratuita degli immobili.

Le reti professionali locali dell’azienda – che includono notai, avvocati, consulenti finanziari, ispettori, agenti ipotecari, ingegneri e architetti – garantiscono un’assistenza completa e attenta ai dettagli in ogni aspetto della compravendita.

I consulenti esperti del network sono disponibili al Porto turistico di Capo d’Orlando e a Messina in via Nicola Fabrizi 98 per fornire una valutazione gratuita della proprietà e concordare insieme un piano di comunicazione personalizzato.

Articolo Pubbli-Redaziobale Oggi Milazzo per Engel & Völkers





