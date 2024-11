Tra le donne premiate alla IX° edizione del Premio Internazionale Standout Woman Award c’è la messinese Maria Andaloro, per il suo progetto “Posto occupato”. Un’iniziativa di sensibilizzazione, iniziative per la prevenzione e informazione contro la violenza verso le donne che Maria Andaloro ha concepito e portato avanti per undici anni con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

Il riconoscimento è andato a venti donne impegnate nel sociale e aziende che sviluppano politiche welfare.

«Questo riconoscimento lo condivido con tutti e tutte perché Posto Occupato se esiste è merito di tutti coloro che negli anni ne hanno compreso il significato, semplice ma efficace, che tende a non dimenticare chi non ha più voce ed invitare chi ce l’ha a denunciare, segnalare e non girarsi dall’altro lato se testimone di episodi di violenza» ha scritto Maria Andaloro in un post sul profilo Facebook di Posto Occupato dopo aver ricevuto il riconoscimento a Roma, a Montecitorio, sede della Camera dei deputati.

La commissione di valutazione era composta da Promazioni360, Anna Maria Gandolfi (Consigliera di Parità Regione Lombardia) , Filomena D’Antini e Agnese Canevari rispettivamente Consigliera di Parità Nazionale effettiva e Consigliera di Parità Nazionale supplente, Adriana Macchi (Presidente Soroptimist International), Daniela Carlà (promotrice di NoiReteDonne), Laura Dalè (presidente nazionale EWMD), Cettina Corallo (presidente nazionale FIDAPA), Marisa Fagà (presidente Ande Nazionale).

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin