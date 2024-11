SPADAFORA. Sono in corso le ricerche di CASTELLI Giuseppe, di 81 anni, residente a Spadafora, nella frazione San Martino, di cui non si hanno più notizie certe dalla serata dello scorso 3 novembre, quando lo stesso, a piedi, si è allontanato dalla sua abitazione. L’anziano dell’altezza di 1,75 mt, corporatura media, capelli brizzolati e occhi marroni,

indossava pantaloni e camicia verdi militare e scarponi in pelle.



La Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui partecipano i Carabinieri della Compagnia di Milazzo guidata dal capitano Alberto Del Basso, insieme alle altre Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e gli enti di protezione civile.



