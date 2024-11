Giuseppe Castelli, 81enne scomparso la sera del 3 novembre, a seguito delle ricerche condotte dalle forze in campo, è stato ritrovato dai Carabinieri nelle campagne della zona di Spadafora in buone condizioni di salute.

«Abbiamo ricevuto notizia dalla Prefettura del ritrovamento del nostro concittadino – scrive su Facebook il sindaco Lillo Pistone – Siamo felici del lieto fino di una scomparsa che aveva procurato ansia a tutta la nostra comunità. Ringrazio la Polizia Municipale e la Misericordia che con i loro volontari si erano messi a disposizione per collaborare alle ricerche. per fortuna tutto è andato per il meglio»

IN AGGIORNAMENTO. Nella tarda mattinata di oggi, nella zona di contrada Mastroneri, a circa 5 chilometri dall’abitato di San Martino, frazione di Spadafora (ME), a seguito delle ricerche, è stato ritrovato Giuseppe Castelli, l’uomo di 81 anni, che, la sera del 3 novembre, si era allontanato dalla sua casa, a piedi e di cui non si avevano più notizie. La moglie dell’anziano aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri della Stazione di Spadafora, che hanno subito avviato le ricerche, indirizzandole in particolare nelle campagne circostanti alla frazione di San Martino, dove l’uomo abita. La Prefettura, informata dai militari dell’Arma, ha quindi attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui hanno partecipato i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, insieme alle altre Forze di Polizia e agli enti di protezione civile. In particolare, oltre ai Carabinieri della Stazione di Spadafora e della Compagnia di Milazzo, sono intervenuti sul posto i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, Reparto dell’Arma specializzato nel rastrellamento in zone rurali impervie, squadre di ricerca dei Vigili del Fuoco munite di strumentazione tecnica, comprese unità cinofile, con il supporto aereo di un elicottero dell’Arma, che ha perlustrato le aree interessate. Grazie alle ricerche condotte da tutte le forze in campo, dispiegate nelle varie zone adiacenti al centro abitato, quali possibili luoghi dove l’uomo si sarebbe potuto recare, l’anziano è stato rintracciato da una squadra dei Carabinieri mentre giaceva, steso, in una vallata a circa 300 metri dalla più vicina strada sterrata.

L’uomo, seppur affaticato e in stato confusionale per le diverse ore passate nelle campagne senza nutrirsi, è risultato in buone condizioni ed è stato trasportato presso l’ospedale Fogliani di Milazzo per i necessari accertamenti medici.

