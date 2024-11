ll sindaco Pippo Midili insieme all’assessore allo Sport Antonio Nicosia ha omaggiato di una Medaglia gli atleti Giancarlo Torre e Domenico Ruvolo, per i loro risultati ottenuti durante il 43° Campionato Italiano di Safari Fotosub svoltosi a Milazzo tra l’8 e il 13 Ottobre 2024. I due sportivi, si sono distinti nella manifestazione vincendo la Gara per Società, (in cui si compete a coppie). Giancarlo Torre ha, inoltre, conquistato l’oro nel Campionato Individuale nella Categoria Apnea Compatte, mentre Ruvolo ha raggiunto il secondo posto nella Categoria Apnea Master.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle autorità anche per gli altri atleti della società mamertina, con Francesco Laspina che si è aggiudicato il titolo di Miglior Esordiente, e Antonino Torre e Daniele Torre, rispettivamente terzo e settimo nella categoria Apnea Compatte.

L’amministratore si è complimentata con i membri della ADS Capo Milazzo Diving Center e con il presidente Carmelo Isgrò, per la splendida organizzazione dell’evento, che ha portato in città, per un’intera settimana, oltre 50 partecipanti provenienti da tutta Italia, permettendogli di conoscere e apprezzare le bellezze del comprensorio sia a terra che in mare.

ll Safari Fotografico Subacqueo è una specializzazione della Fotografia Subacquea ed ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino ed i principi della fotografia. Il campionato del 2024, è stato organizzato in sinergia con il comune di Milazzo, con il forte supporto dell’assessore allo Sport Antonio Nicosia, e dell’Area Marina Protetta. I risultati ottenuti dagli atleti hanno mostrato un ottimo stato di salute dei fondali, con oltre 90 specie ittiche censite in totale (56 dal soblo Giancarlo Torre che si è aggiudicato anche il premio per il maggior numero di Specie fotografate).

