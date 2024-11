MESSINA. Prende il via l’attesa Stagione di Prosa 2024/25 del Teatro Vittorio Emanuele che ha già fatto registrare grande successo di conferme e nuovi abbonati. Un’ampia varietà di proposte, fra autori classici e contemporanei, e due spettacoli coprodotti in

partnership con importanti enti ed istituzioni culturali.



Venerdì 8 novembre, alle 21 (con repliche il 9 e 10 novembre), quale evento inaugurale della Stagione di prosa, il Teatro Vittorio

Emanuele aprirà il sipario su “Le

Intellettuali” di Molière con Giuseppe Pambieri, Giorgio Lupano, Micol Pambieri ai quali si aggiungono, tra gli altri, 5 attori messinesi, under 35: Eugenio Papalia, Roberta Catanese, Isabella Giacobbe, Margherita Frisone, Gabriele Casablanca. La regia è curata dal direttore artistico del Teatro, Giovanni Anfuso.



La rappresentazione costituisce il debutto di un importante coproduzione

che l’ente peloritano ha sottoscritto con il Teatro della Città – Centro

Produzione Teatrale. La pièce dal 12 al 17 novembre andrà in scena al Teatro

Brancati di Catania e dal 5 all’8 dicembre al Teatro Massimo di Siracusa. Nel

2025 lo spettacolo sarà ospitato nei più importanti teatri del circuito di

prosa italiani.



Con Le Intellettuali, Molière

ci invita a entrare in un elegante salotto parigino del seicento, dove il

sarcasmo e l’arguzia prendono il posto dei formalismi. Con il suo sguardo

satirico e senza tempo, Molière mette in scena le ambizioni e le contraddizioni

di dame colte e letterati vanesi, svelando i sottili giochi di potere e di

apparenze. Personaggi memorabili come Trissottin, l’intellettuale presuntuoso,

e Chrysale, il borghese difensore della ragione, incarnano i paradossi e le

ipocrisie della società francese del XVII secolo – temi che parlano anche a noi

uomini e donne del duemila. In questa rappresentazione, lo scontro tra cultura

e ignoranza, tradizione e innovazione, e il desiderio di emancipazione

femminile emergono con forza, invitandoci a riflettere sulla libertà di

pensiero e sulle dinamiche del potere. Ogni personaggio, con il suo stile unico

e provocatorio, ci fa sorridere e ci porta a pensare oltre le apparenze.



Le Intellettuali, una delle commedie più brillanti di Molière, in cui satira e dramma si intrecciano per offrirci un ritratto impietoso, ma esilarante, della società.



