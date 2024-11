Al FESTIVAL DEL CINEMA DI CEFALU’, l’ITET “Leonardo Da Vinci” di Milazzo vince il Premio «Nuove Stelle del Cinema Scolastico». Una delegazione del Da vinci, istituto diretto da Stefania Scolaro, si è recata, nella giornata del 1 novembre a Cefalù, presso il Sea Palace Hotel, insieme al Prof. Antonio Patti, alla regista Luciangela Gatto e alle ex alunne Giada Giordano, co-pratogonista del lungometraggio e Giulia Maiorana, assistente alla fotografia, per ritirare il Premio Nuove Stelle del Cinema Scolastico conferito dalla giuria del Festival del Cinema di Cefalù al film L’Oliveto delle monache, realizzato dall’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, in collaborazione con la scuola partner “F.Leonti” di Barcellona P.G., con la seguente motivazione.

«Questa giovane opera si è distinta per la sua capacità di unire una narrazione avvincente a una riflessione profonda su temi di grande attualità. Il film conduce in un viaggio emozionante attraverso le vicende di un gruppo di ragazzi alle prese con le sfide dell’età adulta. Ambientato nella suggestiva cornice della Sicilia, il film mostra come la difesa di un luogo, di un simbolo, possa diventare un’occasione per affermare la propria identità e per costruire un futuro migliore. Colpisce la sensibilità con cui gli autori hanno affrontato temi come il legame con la terra, la responsabilità sociale e la scelta tra radicarsi nel proprio territorio o cercare fortuna altrove. Attraverso le vicende dei protagonisti si assiste a una crescita personale e a una presa di coscienza sociale. Il film è un invito alla riflessione, un appello a difendere i nostri valori e a costruire un futuro più sostenibile. La giuria apprezza la capacità degli autori di coniugare un linguaggio cinematografico efficace con una profonda conoscenza del territorio e delle sue problematiche. L’Oliveto delle monache rappresenta una testimonianza della vitalità del cinema giovane e della sua capacità di affrontare temi complessi con semplicità e immediatezza».

Nel pomeriggio dello stesso giorno presso il cinema Astro di Cefalù è avvenuta la proiezione de “L’oliveto delle Monache” lungometraggio nei modi del cinema di sala, vincitore nel 2022 del progetto CIPS-Cinema per la Scuola, grazie all’attività di professionisti a fianco di studenti e docenti, inseriti in ogni settore della filiera produttiva. Tratto dal romanzo “L’oliveto delle monache” di Nunzio Primavera, (edito da Pendragon) rivalutato, grazie alla regia di Luciangela Gatto, rielaborato e adattato al linguaggio cinematografico dal punto di vista degli studenti che ha permesso loro di padroneggiarlo esprimendosi al meglio delle loro potenzialita’ in un contesto incomparabile di bellezze artistiche e naturalistiche presenti nel Golfo delle Sirene tra Capo Milazzo e Capo Peloro. Apprendendo la notizia del premio a L’oliveto delle monache’ Nunzio Primavera autore del romanzo ha dichiarato: ‘’Sono molto felice e orgoglioso per il successo ottenuto dal film tratto dal mio romanzo.Tutti voi ragazzi che ci avete lavorato siete stati splendidi.Luciangela Gatto è stata una Regista capace di valorizzare la mia storia e tutti voi dell’itet di Milazzo avete fatto veramente il massimo per realizzare un film gradevole con una recitazione appropriata che coglie lo spirito del mio racconto.

Grazie anche alla dirigente scolastica professoressa Scolaro e a tutti i docenti per il grande lavoro che hanno fatto per portare a compimento questa opera che resterà per sempre nel mio cuore’’.

